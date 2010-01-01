En Mehl disfrutamos charlando con vosotros, recomendando nuestras novedades. Contándoos las maravillas del café de especialidad tostado en Osuna mientras os lo molemos tras el mostrador, descubriéndoos pequeñas queserías de la sierras de Cádiz y Córdoba o la suavidad la mermelada artesanal de los pueblos del Aljarafe hecha con fruta de temporada, la intensidad del aceite de oliva local de nuestros olivares, la bollería tradicional de los mejores obradores elaborados con ingredientes ecológicos