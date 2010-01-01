Al comienzo de la pandemia, en pleno auge de la defensa del comercio local, empezamos a acariciar una idea: que no debería hacer falta moverse del barrio para disfrutar de un producto exigente. Nació nuestra cafetería y panadería artesana en Sevilla.
En Mehl disfrutamos charlando con vosotros, recomendando nuestras novedades. Contándoos las maravillas del café de especialidad tostado en Osuna mientras os lo molemos tras el mostrador, descubriéndoos pequeñas queserías de la sierras de Cádiz y Córdoba o la suavidad la mermelada artesanal de los pueblos del Aljarafe hecha con fruta de temporada, la intensidad del aceite de oliva local de nuestros olivares, la bollería tradicional de los mejores obradores elaborados con ingredientes ecológicos
Somos unos enamorados de las cosas bien hechas, de los sabores que sorprenden, de los métodos artesanos, de la materia prima de calidad y de la producción honesta.
Productos de nuestra tierra
Pan de masa madre, Bollería, Mermelada artesana, Miel, Sal Mineral, Aceite de Oliva Virgen Extra, Café de especialidad Mister Chava, Chocolates, Quesos y Mantequilla de Oveja y Cabra, Pastas ecológicas, Patatas, Vinos
El placer de un desayuno sin prisas, de un encuentro en el barrio, de una sobremesa larga, de descubrir un producto de calidad sin tener que desplazarnos.
El olor y el tacto de una hogaza artesana, el aroma de nuestro café de especialidad recién molido, el gusto de la pastelería de antes, el amor por lo natural, por la materia prima, por por los mejores sabores de nuestra región… en nuestra cafetería y panadería artesana en Sevilla.
Avenida Alemania 20, 41012 Sevilla